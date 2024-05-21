福原愛拚直播賣貨！揭過往經歷驚吐「搞得像罪人一樣」

日本「桌球天后」福原愛2021年傳出離婚消息，隨後更爆出外遇形象大傷，日網友普遍負評，近來則轉往中國大陸發展，去年10月開設小紅書帳號，便開始分享日常生活，近來談起過去打桌球的得獎經歷，忍不住親吐：「像罪人一樣」。

福原愛去年10月便轉往大陸發展，除了積極在小紅書分享日常生活外，也頻頻分享自己的妝容、小物，外界紛紛猜測她是想為直播帶貨暖身。今年1月，福原愛參加了首次直播帶貨，雖然辜看人數超過74.2萬，但購買人數卻只有2375人，總銷售額約為2.4萬元人民幣（約10萬5千元台幣），成績不如預期也引來外界嘲諷，甚至有中國媒體報導稱「結果很差。」

事隔近5個月，福原愛近日則改變策略，改走溫馨路線，談起過去打桌球的經歷。她直言，3歲9個月就開始學桌球，對她而言，童年與青春就是跟桌球在一起。她回想起第一次參加奧運才15歲，坦言壓力很大，更以「如果是不拿獎（牌）的話，搞得像罪人一樣」來形容當時的心境；她解釋，因為每次電視上總是看到她得獎的畫面，而她一想到這個畫面常常想放棄、不想再練球，更不諱言表示：「每一場比賽都是為了別人而打，我就是為了大家的開心去打兵乓球」、「如果是為了自己而打兵乓球的話，我早就放棄了」。

話鋒一轉，福原愛則在影片最後宣傳自己的直播賣貨，透露將在直播賣貨中分享自己人生中快樂的事情。

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