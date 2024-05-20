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林志穎同框周慧敏 對比30年前真面貌網驚：不可能！

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
林志穎(右)、周慧敏不老男神女神同框，勾起粉絲滿滿回憶殺。圖／摘自臉書
林志穎(右)、周慧敏不老男神女神同框，勾起粉絲滿滿回憶殺。圖／摘自臉書

「不老男神」林志穎日前受邀到大陸西安出席商演，現場巧遇有「玉女掌門人」封號的女神周慧敏，2人同框合影留紀念，今（20）日林志穎在社群驚喜秀出合照，勾起粉絲滿滿回憶殺，他還曬出2人過去的宣傳品對照，更令不少粉絲驚呼：「不可能二位都這麼年輕吧」、「兩人真的是超級無敵凍齡」。

合照中，49歲的林志穎與大7歲的周慧敏彷彿「吃了防腐劑」，歲月未曾在2人臉上留下痕跡，凍齡到令人不可思議，林志穎發文透露：「30年不見，周慧敏依然是我們心目中的女神，玉女掌門人非你莫屬」，他還提到一見到女神，就想起對方當年成名曲「流言」，也勾起當年一起跑通告宣傳的回憶，當時2人總會相互加油打氣，他也曬出當年宣傳品電話卡、雜誌封面，都記錄著共同經歷過的美好時光，他也給予祝福：「希望未來的日子你能夠開開心心，身體健康」。

周慧敏也於臉書發文，很高興見到30多年沒見的林志穎，感覺恍如昨天，大讚對方「很有禮，很暖心的人，難怪觀眾愛了他這麼多年。」，2人貼文曝光後，瞬間引來網友熱烈討論，紛紛留言：「彷彿從90年代穿越過來的」、「兩位是三餐吃防腐劑嗎？怎麼能如此凍齡」、「兩位不科學都沒變」、「真人版不老傳說」。

林志穎曬出當年和周慧敏同上雜誌封面。圖／摘自臉書
林志穎曬出當年和周慧敏同上雜誌封面。圖／摘自臉書

林志穎(左)、周慧敏當年宣傳品。圖／摘自臉書
林志穎(左)、周慧敏當年宣傳品。圖／摘自臉書

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