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法院開告馮語婷 鳳梨揭她真面目：長相我都看到了

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
網紅「鳳梨」吳泓逸。記者王聰賢／攝影
網紅「鳳梨」吳泓逸。記者王聰賢／攝影

網紅鳳梨（吳泓逸）先前遭有新一代稱號戰神馮語婷爆料射後不理及吸毒等罪名，雙方隔空交火，鳳梨怒告對方妨害電腦使用、加重毀謗、妨害名譽等多項罪名，鳳梨今到嘉義地檢署出庭，剛他受訪表示，對方罪證確鑿，他對官司很有信心，他也不忘抱怨過去遭媒體中傷，「幫我寫得轟轟烈烈一點啦，也要還給我一個公道！」

鳳梨表示所謂的「馮語婷」根本就不是外界以為的一個女性，事實上「馮語婷」就是一個1人以上的群體，「被告有兩男兩女，還有一個不男不女。」何謂不男不女？他沒正面回應，僅說「你們自己去解讀」，他也說對方的長相他都看到了，「陳沂也有告他，我對官司很有信心，因為證據很明確。」目前就靜待官司最後結果。

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