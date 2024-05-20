羽生結弦閃婚又離婚 傳急拋售昔日愛巢 寧不賺錢

日本花式滑冰王子羽生結弦去年8月才突宣告結婚喜訊，但105天後卻又閃電宣布離婚，雖然他未公開前妻的身分，但日媒則爆出是女方是美女小提琴家末延麻裕子，至今依舊成謎，今日則又爆出羽生結弦購買的新婚房，也已打算拋售。

日媒「女性自身」報導，羽生結弦去年８月結婚在家鄉仙台購入婚房，市值逾1億日幣（約2200萬台幣），在婚姻迅速結束後，他計畫拋售該豪宅，實際上，他當時一次買下2戶，還用現金購入，外傳他原本打算給父母、姐姐住一間，自己則與妻子住另一間，但在2人離婚後，前妻已搬回東京。

雖然離婚原因始終不明，不過根據日媒「週刊文春」報導指出，羽生結弦與大他8歲的美女小提琴手末延麻裕子結婚，媽媽仍是一直跟在他身邊照顧，夫妻之間無法有兩人世界，也無法過新婚生活，另外羽生結弦成立的個人經紀公司，是由父母擔任董事，沒讓妻子在公司擔任任何職務，這導致女方無法融入他的家族，最後只能離婚。

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