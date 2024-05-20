快訊

短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

回應賴清德總統就職演說 陸國台辦：充分揭露「台獨工作者」本性

羽生結弦閃婚又離婚 傳急拋售昔日愛巢 寧不賺錢

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
羽生結弦。（路透資料照片）
羽生結弦。（路透資料照片）

日本花式滑冰王子羽生結弦去年8月才突宣告結婚喜訊，但105天後卻又閃電宣布離婚，雖然他未公開前妻的身分，但日媒則爆出是女方是美女小提琴家末延麻裕子，至今依舊成謎，今日則又爆出羽生結弦購買的新婚房，也已打算拋售。

日媒「女性自身」報導，羽生結弦去年８月結婚在家鄉仙台購入婚房，市值逾1億日幣（約2200萬台幣），在婚姻迅速結束後，他計畫拋售該豪宅，實際上，他當時一次買下2戶，還用現金購入，外傳他原本打算給父母、姐姐住一間，自己則與妻子住另一間，但在2人離婚後，前妻已搬回東京。

雖然離婚原因始終不明，不過根據日媒「週刊文春」報導指出，羽生結弦與大他8歲的美女小提琴手末延麻裕子結婚，媽媽仍是一直跟在他身邊照顧，夫妻之間無法有兩人世界，也無法過新婚生活，另外羽生結弦成立的個人經紀公司，是由父母擔任董事，沒讓妻子在公司擔任任何職務，這導致女方無法融入他的家族，最後只能離婚。

延伸閱讀

NONO初見朱海君「要電話猛追」 經紀人1舉動勸阻疑知內幕

女星罹癌「腸+子宮+卵巢+陰道」全切除 淚問醫生：會死嗎？

哈林庾澄慶、伊能靜「離婚15年首同場」 小哈利畢業照曝光

網紅豪砸580萬整容 自揭「眼斜嘴歪」後遺症 感嘆認：很後悔

相關新聞

羽生結弦閃婚又離婚 傳急拋售昔日愛巢 寧不賺錢

日本花式滑冰王子羽生結弦去年8月才突宣告結婚喜訊，但105天後卻又閃電宣布離婚，雖然他未公開前妻的身分，但日媒則爆出是女...

哈林庾澄慶、伊能靜「離婚15年首同場」 小哈利畢業照曝光

「哈利」庾恩利自美國紐約大學Tisch藝術學院畢業，爸媽哈林庾澄慶、伊能靜各自飛往紐約見證兒子畢業，不過當天礙於場地限制，庾澄慶則選擇在場外透過大螢幕見證兒子畢業典禮的畫面。

具惠善離婚4年近況曝光 重回校園沒地方住「慘睡車上吃泡麵度日」

韓國女星具惠善過去演出「流星花園」而爆紅，不過2020年與安宰賢離婚後，她演藝工作銳減，幾乎已很少出現在螢光幕上，經過4年，在實境節目中曝光回到校

都是為了吳宗憲！陳沂錄影槓上李妍憬「衝突畫面曝光」

陳沂與李妍憬日前傳出因為吳宗憲槓上，她們在錄緯來戲劇台「甄心分享小琳鐺」時擦槍走火，陳沂因為分享吳宗憲錄影遲到、不對稿的...

黃宣登「歌手2024」被指掉拍 黃偉晉力挺遭網友一句話惹怒

黃宣近來登上湖南衛視「歌手2024」，他獨特的演唱風格，在大陸引發正反兩極的看法，黃偉晉在網上留言與網友討論，不料對方一句話掀起舊傷疤，讓他再度跟

60歲潘若迪輕鬆挑戰成功 70歲白冰冰豪宅大跳「16蹲」超靈活

Energy的新歌「星期五晚上」其中舞蹈動作16蹲，近來掀起大家挑戰的風潮，日前60歲的潘若迪輕鬆挑戰成功，而快要70歲的白冰冰也跟上流行來挑戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。