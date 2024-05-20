哈林庾澄慶、伊能靜「離婚15年首同場」 小哈利畢業照曝光
「哈利」庾恩利自美國紐約大學Tisch藝術學院畢業，爸媽伊能靜各自飛往紐約見證兒子畢業，不過當天礙於場地限制，庾澄慶則選擇在場外透過大螢幕見證兒子畢業典禮的畫面。
今（20）日庾恩利曝光畢業典禮當天的照片，照片中只見他穿著畢業服與庾澄慶、伊能靜各自合照，而庾恩利也巧妙地分享了9張照片，其中兩張是自己的單獨照，更分別放了三張與爸爸、媽媽的合照，並寫下：「520和我愛的你們」。
照片一出，網友們也紛紛獻上祝福，「畢業快樂小王子」、「幸福的小男孩」、「想起年輕時哈林的樣子」、「好羨慕你有這麼愛你的爸爸、媽媽」。
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