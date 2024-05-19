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具惠善離婚4年近況曝光 重回校園沒地方住「慘睡車上吃泡麵度日」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
具惠善在節目上分享校園生活。 圖／擷自YouTube
具惠善在節目上分享校園生活。 圖／擷自YouTube

韓國女星具惠善過去演出「流星花園」而爆紅，不過2020年與安宰賢離婚後，她演藝工作銳減，幾乎已很少出現在螢光幕上，經過4年，在實境節目中曝光回到校園唸書的情況，而她在車上睡覺、吃泡麵的畫面，立刻引發熱議。

39歲的具惠善離婚後，就申請入成均館大學，想要完成當年未完成的學業，近日她在實境節目「優雅的人生」，分享她在校園的生活，才發現她目前在首爾沒有住處，唯一的住處是在仁川的媽媽家，為了節省3、4小時的通勤時間，她選擇睡在車上或是學校圖書館，早餐就在車上吃泡麵。

至於每日盥洗的問題，具惠善坦言並不是每天洗澡，刷牙洗臉就在學校的廁所，用乾洗髮用品洗頭，她也透露之前有租在學校附近的考試院（是一種韓國專門為考試的人群準備的自修室加出租房），但因為租約到期，暫時還未找到能短期租住的房子，這樣的畫面讓大家看了都很吃驚。

具惠善2003年考進首爾藝術大學，但後來因為演藝工作而休學，2011年通過成均館大學保送生考試，26歲的她本想著要完成大學學業，又再度因為工作而暫停，2019年她終於再度復學，在2024年2月以高分從成均館大學畢業。

具惠善睡在車上。 圖／擷自YouTube
具惠善睡在車上。 圖／擷自YouTube
具惠善在車上吃泡麵當早餐。 圖／擷自YouTube
具惠善在車上吃泡麵當早餐。 圖／擷自YouTube
具惠善在學校廁所用乾洗髮洗頭。 圖／擷自YouTube
具惠善在學校廁所用乾洗髮洗頭。 圖／擷自YouTube

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