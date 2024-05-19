都是為了吳宗憲！陳沂錄影槓上李妍憬「衝突畫面曝光」

陳沂與李妍憬日前傳出因為吳宗憲槓上，她們在錄緯來戲劇台「甄心分享小琳鐺」時擦槍走火，陳沂因為分享吳宗憲錄影遲到、不對稿的事情，被李妍憬當場糾正，兩人現場爭執不下。

節目中陳沂與李妍憬爆發衝突的關鍵點是聊到吳宗憲，陳沂說她曾經不滿吳宗憲錄影遲到還不對稿，被吳宗憲回嗆她沒代表作，還要封殺她。李妍憬忍不住發聲，說吳宗憲這種等級的主持界大哥，因為經驗老道，早就熟知錄影流程與時間，根本不用提前對稿。

沈玉琳也說，他以前進休息室跟吳宗憲對節目流程，但吳宗憲可能也沒在聽，只說會看大字報。但正式錄影時工作人員大字報完全拿反，吳宗憲也是繼續主持，根本不受影響。

陳沂說，她分享的內幕來源就是節目製作人，李妍憬懷疑該不會是沈玉琳，沈玉琳趕緊撇清說：「這節目好可怕喔，妳去主持，我來坐這邊好了。」

另一個來賓余祥銓坐在陳沂旁邊，兩人正好是國中同學，陳沂爆料國中時余祥銓就是風雲人物，因為余天都會來接他，但他出國留學回來後變成「余肥」。後來經歷堪稱「亞洲第一衰人」，只要是一點點小事都會被放大檢視。相關內容週一至週五晚間10點於緯來戲劇台43頻道播出，晚間11點於YT頻道上架。

陳沂與李妍憬隔著余祥銓激辯。圖／緯來提供

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