黃宣登「歌手2024」被指掉拍 黃偉晉力挺遭網友一句話惹怒

黃宣近來登上湖南衛視「歌手2024」，他獨特的演唱風格，在大陸引發正反兩極的看法，黃偉晉在網上留言與網友討論，不料對方一句話掀起舊傷疤，讓他再度跟網友槓上。

Threads上有網友評論黃宣在「歌手2024」的演唱完全掉拍，黃偉晉則忍不住留言問「掉在哪？」網友進一步解釋「字與字的語速完全不一致、尾音也收得過快、這不是掉拍子嗎，難得有專業歌手在、我也想請偉晉兄指點兩下」黃偉晉謙虛表示指點黃宣自己是不夠格，但覺得黃宣玩拍子玩到屌炸天，對於網友提出的觀點不以為然，「是要一致到像誦經那樣是不是，但這首歌完全不適合呆板的語速唱吧」最後還附註「我語氣很平和哦！怕你覺得看起來超兇」。

結果網友也再回應對於玩拍子的確不懂，也懂得想維護自己人的心情，認為不用罵太兇，最後更表示「相信你也清楚失言被轟的經歷」，重提黃偉晉年初錄製「紅白藝能大賞」時，發生對韓國女團LE SSERAFIM失言的風波，這讓黃偉晉不忍了回嗆「扯什麼失言你是在哭嗎？好聲好氣跟你說然後你給我拿翹勒，當我塑膠，不懂就閉嘴啦掉拍勒！我現在回你回得超對拍，就是你要的那種拍子啦沒有在layback的，喜歡嗎」。

網友對於黃偉晉的回嗆，也不甘示弱批他人品差，雙方你來我往，黃偉晉更氣到直呼「對你這種人口氣不用多好啦！好口氣跟你討論還不是被你酸，你說你這人品？不罵你我都對不起自己」。

黃偉晉與網友槓上。 圖／擷自Threads

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