60歲潘若迪輕鬆挑戰成功 70歲白冰冰豪宅大跳「16蹲」超靈活
Energy的新歌「星期五晚上」其中舞蹈動作16蹲，近來掀起大家挑戰的風潮，日前60歲的潘若迪輕鬆挑戰成功，而快要70歲的白冰冰也跟上流行來挑戰。
白冰冰19日在臉書分享影片，只見在她寬敞的豪宅中與3位友人一起挑戰16蹲，她看起來肢體還很靈活，跳完後，其他人都累到倒地，只見白冰冰看起來輕鬆，並笑稱「啊！這樣就沒了喔！」網友都大讚她體力好，活力充沛。
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