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朱海君無緣金曲獎 高雄露面被問「NONO遭起訴」僅吐4字
NONO（陳宣裕）遭控性騷、性侵，17日士檢依法提起公訴，而據「三立新聞網」報導，朱海君今（18）因商演活動現身高雄，是老公NONO被起訴後首露面，她敬業唱歌與歌迷互動，下台後面對媒體追問老公NONO被起訴一事不願多談，提醒眾人「小心安全」便乘車離去。
朱海君過去多次入圍金曲獎，也奪得台語歌后，但今年無緣金曲獎，外界揣測是被老公NONO涉性侵拖累。而NONO遭起訴全面失業，朱海君未離開他，扛起家中經濟，目前仍有商演演出，但出席活動皆避談NONO家務事。
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