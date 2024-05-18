快訊

考生注意！明清晨起各地接力降雨 下周全台溼答答「這2天雨勢強」

會考寫作非典型！見新聞和廣告標題入題愣住 考生嘆題目很奇怪

新北情殺案！19歲職業軍人懷疑女友出軌 掐頸後「枕頭悶殺女方」遭逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱海君無緣金曲獎 高雄露面被問「NONO遭起訴」僅吐4字

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
朱海君和NONO是夫妻。圖／本報資料照
朱海君和NONO是夫妻。圖／本報資料照

NONO（陳宣裕）遭控性騷、性侵，17日士檢依法提起公訴，而據「三立新聞網」報導，朱海君今（18）因商演活動現身高雄，是老公NONO被起訴後首露面，她敬業唱歌與歌迷互動，下台後面對媒體追問老公NONO被起訴一事不願多談，提醒眾人「小心安全」便乘車離去。

朱海君過去多次入圍金曲獎，也奪得台語歌后，但今年無緣金曲獎，外界揣測是被老公NONO涉性侵拖累。而NONO遭起訴全面失業，朱海君未離開他，扛起家中經濟，目前仍有商演演出，但出席活動皆避談NONO家務事。

編輯推薦

相關新聞

朱海君無緣金曲獎 高雄露面被問「NONO遭起訴」僅吐4字

NONO（陳宣裕）遭控性騷、性侵，17日士檢依法提起公訴，而據「三立新聞網」報導，朱海君今（18）因商演活動現身高雄，是老公NONO被起訴後首露面，她敬業唱歌與歌迷互動，下台後面對媒體追問老公NONO被起訴一事不願多談，提醒眾人「小心安全」便乘車離去。

艾瑪史東坎城紅毯秀深V「波濤洶湧」遠不及慾望師奶！

女星不好當，尤其在紅毯上既得設法讓觀眾留下深刻印象，又要提防被他人搶了丰采。通常「露」是最容易引起注意的一招，可是身材永...

黃宣《歌手2024》首唱評價兩極 樂評人愛他表演超chill：話筒是他身體器官

黃宣登《歌手2024》踢館，帶來其被大眾所熟知的代表作〈獨上C樓〉，超chill舞台表演讓不少觀眾看傻眼，評價褒貶不一，有樂評表示看黃宣表演「有一種話筒是他身體器官的感覺」，認為黃宣在舞台上的鬆弛感真的讓人學不來，表達對黃宣的喜愛。不過也有網友直言「難聽、像在場上做法」，或是有網友認可黃宣的演唱實力，純就個人口味直言「欣賞不來」。

陳慕義入圍摃龜砲轟北影 總監李亞梅回應了

陳慕義去年以電影「老狐狸」獲得金馬獎最佳男配角獎，日前卻在台北電影獎入圍槓龜，評審公布原因是「戲份不足」，讓他難忍怒氣，...

企鵝妹再次台灣環島之旅「改騎自行車」 宣布斗內金額全捐花蓮賑災

南韓人氣實況主企鵝妹（柳允進）去年來台徒步環島，沿途直播吸引大批網友觀看、斗內，時隔一年多她再次啟程，今（18）展開環島，不過這次不徒步，以自行車作為交通工具，同時她宣布這次的斗內金額將全數捐，用於花蓮賑災。

潘瑋柏罕見動怒連發文 怒言「有些人腦子有問題」：別怪我不客氣了

潘瑋柏17日無預警於限動寫下「有些人真的腦子有點問題，以後別怪我不客氣了」，好脾氣的他突然發文「警告」，引人猜測，而11分鐘後他又寫下「很好笑嗎？你很幽默嗎」，似乎有人惹怒他，不過沒多久他便將動態刪除，未再吐露為何事動怒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。