艾瑪史東坎城紅毯秀深V「波濤洶湧」遠不及慾望師奶！

女星不好當，尤其在紅毯上既得設法讓觀眾留下深刻印象，又要提防被他人搶了丰采。通常「露」是最容易引起注意的一招，可是身材永遠有人比妳更好，還得鼓起勇氣大方解放。今年才第2度登上奧斯卡影后寶座的艾瑪史東，以往在奧斯卡相關典禮上就曾選擇穿著「深Ｖ」露乳溝的性感服裝出席，也被認為上圍不夠豐滿，造成效果不明顯而有些可惜。她為了新作「憐憫的種類」走上坎城影展紅毯，又再度以這種設計的禮服登場，結果首映禮另外邀了「慾望師奶」伊娃隆格莉亞、黛咪摩兒等參加，伊娃也是穿了「深Ｖ露溝」的禮服，且上圍火辣、凹凸有致，視覺效果就是更為驚人。

「憐憫的種類」是艾瑪史東和將她再度送上奧斯卡影后寶座的導演尤格藍西莫又一度合作，入選坎城影展正式競賽，她也有機會競逐坎城影后。艾瑪顯然已經將和他人爭奇鬥豔這些都拋開，只想挑選讓自己穿了開心、滿意的服裝，她的影后氣勢也足以讓她在坎城紅地毯上成為被關注的焦點。有趣的是，片中主要演員喬歐文，不但是和她與尤格藍西莫合作過「真寵」的老夥伴，也是她的業界好友泰勒絲前男友。泰勒絲有些密友在兩人宣告分手後，火速切割喬歐文，不過艾瑪史東還是稱讚喬歐文是「可能遇見過最好的人之一」，畢竟兩人還是同事，也還有片子要宣傳，不宜為了朋友馬上說翻臉就翻臉。 「慾望師奶」伊娃隆格莉亞雖然僅是來賓，卻大秀傲人上圍，很搶眼。（歐新社） 尤格藍西莫（左起）開心和都非首度合作的艾瑪史東、威廉達佛、喬歐文出席新片首映典禮。（路透） 黛咪摩爾也受邀欣賞「憐憫的種類」首映。（路透）

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