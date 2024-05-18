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黃宣《歌手2024》首唱評價兩極 樂評人愛他表演超chill：話筒是他身體器官

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
黃宣首登《歌手2024》。圖／截自微博／湖南衛視歌手
黃宣首登《歌手2024》。圖／截自微博／湖南衛視歌手

黃宣登《歌手2024》踢館，帶來其被大眾所熟知的代表作〈獨上C樓〉，超chill舞台表演讓不少觀眾看傻眼，評價褒貶不一，有樂評表示看黃宣表演「有一種話筒是他身體器官的感覺」，認為黃宣在舞台上的鬆弛感真的讓人學不來，表達對黃宣的喜愛。不過也有網友直言「難聽、像在場上做法」，或是有網友認可黃宣的演唱實力，純就個人口味直言「欣賞不來」。

而黃宣首登「歌手」除了唱法、唱功及台風受到熱論外，有人初看黃宣「以為是大S老公」，或有人笑說「真的有點像徐錦江老師」。

此外，黃宣台下反應也成一大看點，包括他模仿楊丞琳「拉拉拉」、聽到踢館成功後假裝擦眼淚等反應表情，讓人直呼「天選Reaction人、太有意思了」，表示希望黃宣能多留幾期。

黃宣首登《歌手2024》。圖／截自微博／湖南衛視歌手
黃宣首登《歌手2024》。圖／截自微博／湖南衛視歌手

黃宣首登《歌手2024》。圖／截自微博／湖南衛視歌手
黃宣首登《歌手2024》。圖／截自微博／湖南衛視歌手

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