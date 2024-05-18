陳慕義入圍摃龜砲轟北影 總監李亞梅回應了

陳慕義去年以電影「老狐狸」獲得金馬獎最佳男配角獎，日前卻在台北電影獎入圍槓龜，評審公布原因是「戲份不足」，讓他難忍怒氣，進而在臉書上砲轟，並提到自己的政治立場影響到許多演出機會及入圍。經過數日的紛擾，台北電影節總監李亞梅也在臉書上發文，表達心聲。

北影總監李亞梅首先在個人臉書表示：「許多人來訊問北影是否安好？所以，我就寫篇短文回應一下。」提到陳慕義質疑是因為政治立場導致未能入圍，李亞梅提到，「首先，如之前北影的回應，評審委員在每一個選項的考量，僅針對專業表現討論，不考慮文本外的因素。北影評審每年不一樣，參與過的人很多，都是本於此項原則參與評選。」

李亞梅也列舉出過去自台北電影獎上出現的特殊入圍案例：「其次，影展的本質旨在鼓勵影人，因此評審可以調動主配角報名，或者主動提報等機制，行之有年。第21屆台北電影獎評審提議調整「寒單」報名男配角的鄭人碩變成男主角。但今年台北電影獎評審沒有採用此項機制。第22屆台北電影獎評審主動提議張作驥電影「那個我最親愛的陌生人」入圍最佳女配角吳美和，亦是一例。」

最後，李亞梅也語重心長地指出：「一家人同桌點菜吃飯，不見得每道菜都是你喜歡的，影片喜好亦是如此。我們尊重評審團的考量與選擇，以及每一位觀眾的美學品味。多元總是好的。也謝謝大家的關心與監督。台北電影節會持續努力與進步的。」

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