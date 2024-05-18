企鵝妹再次台灣環島之旅「改騎自行車」 宣布斗內金額全捐花蓮賑災

南韓人氣實況主企鵝妹（柳允進）去年來台徒步環島，沿途直播吸引大批網友觀看、斗內，時隔一年多她再次啟程，今（18）展開環島，不過這次不徒步，以自行車作為交通工具，同時她宣布這次的斗內金額將全數捐，用於花蓮賑災。

企鵝妹17日發文，宣布18日展開自行車環島：「我會在台灣做慈善公益的自行車環島 ! 我不是很擅長騎車但我會盡我最大努力。所有的贊助（donate）金額都會用來支持花蓮天災的救援 ! 我很期待可以探索東台灣之美！！」

網友也喊話加油，看到她宣布將斗內金捐作賑災，也紛紛留言謝謝她的善舉，讚她「仁美心也美」，也提醒要小心安全。

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