潘瑋柏罕見動怒連發文 怒言「有些人腦子有問題」：別怪我不客氣了
潘瑋柏17日無預警於限動寫下「有些人真的腦子有點問題，以後別怪我不客氣了」，好脾氣的他突然發文「警告」，引人猜測，而11分鐘後他又寫下「很好笑嗎？你很幽默嗎」，似乎有人惹怒他，不過沒多久他便將動態刪除，未再吐露為何事動怒。
不過潘瑋柏罕見公開動怒的發文已被截圖並分享到網上，粉絲則到他最近的貼文下留言支持他，表示：「雖不知道快拍（限時動態）在說什麼，但用點讚支持你。」而有人則猜測可能是看到了一些攻擊性的評論。
潘瑋柏近日在大陸開唱，被拍下發福照於網上瘋傳，網笑「應該改名叫潘瑋厚」，他幽默分享「潘瑋厚的一天」短片，影片中不斷問工作人員：「厚嗎？」讓人會心一笑，面對被指發胖，展現其高EQ應對方式。而17日罕見連發文動怒，讓人憂心：怎麼了？
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