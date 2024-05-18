快訊

手機鏡頭貼是智商稅？他想保護iPhone鏡頭 內行人曝這配件才實用

水星進入金牛…5星座打開財富大門！他們財富漸增 天秤成職場戰將

日本夜空驚見9道「神秘光柱」！逾千萬網友瘋看：神仙下凡了？

潘瑋柏罕見動怒連發文 怒言「有些人腦子有問題」：別怪我不客氣了

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
潘瑋柏。圖／截自IG／willpan23
潘瑋柏。圖／截自IG／willpan23

潘瑋柏17日無預警於限動寫下「有些人真的腦子有點問題，以後別怪我不客氣了」，好脾氣的他突然發文「警告」，引人猜測，而11分鐘後他又寫下「很好笑嗎？你很幽默嗎」，似乎有人惹怒他，不過沒多久他便將動態刪除，未再吐露為何事動怒。

不過潘瑋柏罕見公開動怒的發文已被截圖並分享到網上，粉絲則到他最近的貼文下留言支持他，表示：「雖不知道快拍（限時動態）在說什麼，但用點讚支持你。」而有人則猜測可能是看到了一些攻擊性的評論。

潘瑋柏近日在大陸開唱，被拍下發福照於網上瘋傳，網笑「應該改名叫潘瑋厚」，他幽默分享「潘瑋厚的一天」短片，影片中不斷問工作人員：「厚嗎？」讓人會心一笑，面對被指發胖，展現其高EQ應對方式。而17日罕見連發文動怒，讓人憂心：怎麼了？

編輯推薦

相關新聞

企鵝妹再次台灣環島之旅「改騎自行車」 宣布斗內金額全捐花蓮賑災

南韓人氣實況主企鵝妹（柳允進）去年來台徒步環島，沿途直播吸引大批網友觀看、斗內，時隔一年多她再次啟程，今（18）展開環島，不過這次不徒步，以自行車作為交通工具，同時她宣布這次的斗內金額將全數捐，用於花蓮賑災。

潘瑋柏罕見動怒連發文 怒言「有些人腦子有問題」：別怪我不客氣了

潘瑋柏17日無預警於限動寫下「有些人真的腦子有點問題，以後別怪我不客氣了」，好脾氣的他突然發文「警告」，引人猜測，而11分鐘後他又寫下「很好笑嗎？你很幽默嗎」，似乎有人惹怒他，不過沒多久他便將動態刪除，未再吐露為何事動怒。

一罹癌竟是第四期！顧婕哽咽認「這毛病」纏身30年

「整形天后」顧婕突然罹患直腸癌，愛美的她一度無法接受，今天病後首度公開露面，出席感恩記者會分享已經調整心態面對病況，鼓勵...

《戲說》女星「背部長大肉球」 緊急開刀切除！

女星陳宥心（宣宣）過去曾是《戲說台灣》熟面孔，2019年嫁給林暘朝醫師淡出演藝圈，2022年8月順利產下一女。近日卻傳出她在擦乳液時，突然發現背部長「大肉球」，嚇得緊急就醫開刀。

遭黃子佼控吸毒「終於真相大白」！大S感動發聲了

黃子佼去年在直播中指控，大S、小S、范小萱、具俊曄、柳翰雅及周俊偉等6人，涉犯施用毒品罪。台北地檢署採集頭髮及尿液後，發...

「AI換臉」不雅片網瘋傳！CEO網美夏筠婷蒐證怒喊告：直接交給律師了

有著「美女CEO」的稱號「HBD」創辦人夏筠婷，常透過短影音行銷自己，憑藉姣好面容和魔鬼身材在網路上爆紅，也曾號稱擁有上億身家。近日傳出她疑似是外流的性愛影片主角；對此，她昨（16）日則表示已經請律師團蒐證提告，強調「只要散佈給他人即涉及刑事責任，請勿以身試法」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。