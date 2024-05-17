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一罹癌竟是第四期！顧婕哽咽認「這毛病」纏身30年

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
顧婕期待未來重拾健康。記者吳致碩／攝影
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「整形天后」顧婕突然罹患直腸癌，愛美的她一度無法接受，今天病後首度公開露面，出席感恩記者會分享已經調整心態面對病況，鼓勵民眾不要輕忽脹氣等毛病，不要像她一樣錯過黃金治療期。

顧婕表示，自己脹氣長達30年，到後來有便秘等狀況，但她都沒有正視。顧婕說：「我脹氣30年、便秘20年都沒有好好去看過醫生，都是吃保健品，罹癌住院這兩週，我決定要好好面對我的癌症。」

一開始得知自己罹癌，顧婕痛哭覺得「為什麼是我」，慚愧自己健身超過30年還是敗給癌症。今天講起自己的心情她難過哽咽，坦言起初只肯接受自己是第二期，最後醫生確定她是第四期，她才不得不面對，「其實罹癌不可怕也不丟臉，我會勇敢面對它，接受治療，跟他和平共處」。

顧婕分享，自己住院後檢查發現確認肝臟有9顆水泡，接下來各種手術、電燒，到現在終於能出院，但還是要定期回診。現在她行動緩慢、沒有食慾，但她還是為了愛漂亮努力補充營養，現在更加珍惜一頭黑髮和身體。顧婕透露沒多往壞處想，期待未來能跟所愛之人環遊世界、享受人生。

已經離婚十年的顧婕，身旁不乏追求者，也談過幾次戀愛。聽到外界傳言她和秦楊交往，顧婕佯怒道：「他都沒有聯絡我，我要公開譴責他。」她強調自己還是單身，過去雖然凍卵過，但還是要遇到良人才會考慮下一步。

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顧婕感謝常景董事長一路支持她。記者吳致碩／攝影
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顧婕依舊愛漂亮。記者吳致碩／攝影
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顧婕自嘲現在速度慢如樹懶。記者吳致碩／攝影
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