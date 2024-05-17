《戲說》女星「背部長大肉球」 緊急開刀切除！

女星陳宥心（宣宣）過去曾是《戲說台灣》熟面孔，2019年嫁給林暘朝醫師淡出演藝圈，2022年8月順利產下一女。近日卻傳出她在擦乳液時，突然發現背部長「大肉球」，嚇得趕緊就醫開刀。

陳宥心昨（16）日在社群平台透露，平時擦乳液都只有擦四肢，日前她心血來潮地想擦背部，不料卻摸到一顆大肉球，讓她嚇得直呼：「不能當懶女人」！她表示，原先有感覺自己虎背熊腰很難瘦，不知道原來竟然是背後長了一顆大肉球；日前就醫檢查，發現肉球是脂肪瘤，昨天下午已經順利動手術切除並送驗。

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