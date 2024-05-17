遭黃子佼控吸毒「終於真相大白」！大S感動發聲了

有著「美女CEO」的稱號「HBD」創辦人夏筠婷，常透過短影音行銷自己，憑藉姣好面容和魔鬼身材在網路上爆紅，也曾號稱擁有上億身家。近日傳出她疑似是外流的性愛影片主角；對此，她昨（16）日則表示已經請律師團蒐證提告，強調「只要散佈給他人即涉及刑事責任，請勿以身試法」。

2024-05-17 16:21