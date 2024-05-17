遭黃子佼控吸毒「終於真相大白」！大S感動發聲了
黃子佼去年在直播中指控，小S、范小萱、具俊曄、柳翰雅及周俊偉等6人，涉犯施用毒品罪。台北地檢署採集頭髮及尿液後，發現大S、小S檢驗反應與就醫服藥成分相符，難認有非法施用毒品情形。台北地檢署調查後，因無具體犯罪事實，全案簽結。
對此，大S經紀人表示：「感謝檢方還我們清白！事實證明並不存在濫用藥物違法行為。」其實先前具俊曄也曾發聲，他們的毛髮和尿液早就經過精密檢驗，相關數據都沒問題，相信公道自在人心。
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