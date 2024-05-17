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「AI換臉」不雅片網瘋傳！CEO網美夏筠婷蒐證怒喊告：直接交給律師了

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
夏筠婷已蒐證準備提告。 圖/摘自IG
夏筠婷已蒐證準備提告。 圖/摘自IG

有著「美女CEO」的稱號「HBD」創辦人夏筠婷，常透過短影音行銷自己，憑藉姣好面容和魔鬼身材在網路上爆紅，也曾號稱擁有上億身家。近日傳出她疑似是外流的性愛影片主角；對此，她昨（16）日則表示已經請律師團蒐證提告，強調「只要散佈給他人即涉及刑事責任，請勿以身試法」。

今天凌晨，夏筠婷在IG上發律師聲明書，內容中提及外流的影片涉及性隱私內容，不論是製作、散布等都已觸法，且這支影片已經對夏筠婷的事業造成傷害，「夏筠婷女士對於惡意散布上開影片之行為深惡痛絕，且為免類似事件再次發生造成他人傷害，故對於本次事件決不寬貸。」目前律師團正在蒐證準備提告。

夏筠婷表示，昨天一整天收到許多網友私訊截圖，她才發現原來自己的臉被用來「AI換臉」製作性愛片，而影片目前已經在網路上流傳，「大家不用再關心我了，你們比我還緊張，我很常收到這樣的影片、照片，AI（偽造）後還跟我勒索新台幣」，她也透露中午已經請律師團開始在各大群組蒐證準備提告，「只要散佈給他人即涉及刑事責任，請勿以身試法」。她感慨表示：「最難過的是，看到很多女生一樣受害卻無力處理，目前努力撐住，你很有可能會害死一個女生，成為最大的加害者。」

夏筠婷已蒐證準備提告。 圖/摘自IG
夏筠婷已蒐證準備提告。 圖/摘自IG

夏筠婷已蒐證準備提告。 圖/摘自IG
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夏筠婷已蒐證準備提告。 圖/摘自IG
夏筠婷已蒐證準備提告。 圖/摘自IG

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