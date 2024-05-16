變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差
28歲變裝皇后妮妃雅（本名曹米駬）在上個月底美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」最新一季奪冠，打破魔咒成為亞洲第一人。他昨（15）日受邀前往總統府，由蔡英文親自接見，妮妃雅也帶來精采歌舞表演與致詞，更淚謝蔡英文對國家的貢獻，讓她可以成長到今天的樣子，更稱她是台灣的媽媽，致詞中一度情緒激動哽咽，場面相當溫馨。
表演結束後，妮妃雅也透過社群PO出相關照片跟粉絲分享，其中一組「下班照」更是親民，原本在總統府穿著象徵台灣原生種「萍蓬草」黃色服裝的他，結束後換回休閒裝扮，穿著條紋上衣、運動褲與拖鞋搭捷運，肩上背的還是有「台灣LV」稱號的茄芷袋，不過妝髮並未卸除，整體看上去散發反差魅力。不少網友看見後也笑稱變裝皇后私下打扮非常親民，大讚很有「台味」。
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