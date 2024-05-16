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日男神高橋一生結婚了 與26歲飯豐萬理江《岸邊露伴》結情緣

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
高橋一生曾為宣傳電影來台。圖／本報資料照
高橋一生曾為宣傳電影來台。圖／本報資料照

日本43歲男神高橋一生宣布結婚，老婆為26歲女星飯豐萬理江。

高橋一生與飯豐萬理江合作《岸邊露伴在羅浮》系列電影作並傳出戀情，今（16）雙方官宣已入籍。

夫妻倆因戲結情緣，曾透露在片場時就能感受到這份緣分越來越深，交往一年多後在親友祝福下登記結婚，並向大眾公開喜訊。

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