日男神高橋一生結婚了 與26歲飯豐萬理江《岸邊露伴》結情緣

日本43歲男神高橋一生宣布結婚，老婆為26歲女星飯豐萬理江。

高橋一生與飯豐萬理江合作《岸邊露伴在羅浮》系列電影作並傳出戀情，今（16）雙方官宣已入籍。

夫妻倆因戲結情緣，曾透露在片場時就能感受到這份緣分越來越深，交往一年多後在親友祝福下登記結婚，並向大眾公開喜訊。

商品推薦