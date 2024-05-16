女友篠崎泫身世坎坷 Toyz曝「她領養了我媽」稱入獄後女友和媽相依為命

Toyz（劉偉健）販賣大麻菸彈被判4年2個月，今（16）早露面在母親陪同下正式入獄，而他前一晚直播認了女友篠崎泫，並透露篠崎泫「領養了他的媽媽」，稱入獄後媽媽和女友篠崎泫相依為命。

篠崎泫過往曾透露坎坷身世，輾轉住過多個寄養家庭，並在某寄養家庭遭虐待，被關狗籠、掐脖子、吃隔夜冷掉的剩飯。

Toyz直播時談到女友，表示兩人相識2年半，發生好事就是讓本是孤兒的女友領養了一個媽媽，說道：「她領養了我媽，她們現在就是相依為命這樣。」

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Toyz大方認愛篠崎泫。圖／摘自YT

Toyz今天發監。記者曾健祐／攝影

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