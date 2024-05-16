金曲35／被老公NONO害慘！朱海君無緣歌后

第35屆金曲獎頒獎典禮於6月29日在台北小巨蛋登場，入圍名單今日揭曉，巴奈、熊美玲、江惠儀、黃妃和蔡家蓁要搶奪歌后，競爭非常激烈。

黃妃很開心以「十八般武藝」再度入圍，開心地說：「延續去年再破自己的紀錄連續4屆入圍，但得不得獎一直以來都是平常心，這次一同入圍的其他歌手都很優秀，我自己也很喜歡，更要謝謝歌迷們的喜愛與支持。」憑「陷眠」入圍的江惠儀說：「獲得肯定很開心，也很感恩，也謝謝音樂給予不同階段、不同狀態的自己各種照顧。」

其中「金曲歌后」朱海君是入圍常客，去年發片不久之後衰捲老公NONO性騷醜聞，不只工作丟了大半，還傳出離婚危機，鮮少更新社群，這次無緣角逐歌后，恐怕是被老公拖垮。

熊美玲專輯「一路平安」入圍第35屆最佳台語女歌手、台語專輯、年度專輯及作詞人獎。圖／創客音樂工作室提供 巴奈以「夜婆」專輯入圍第35屆最佳台語女歌手、台語專輯和年度專輯獎。圖／本報資料照片

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