金曲35／被老公NONO害慘！朱海君無緣歌后
第35屆金曲獎頒獎典禮於6月29日在台北小巨蛋登場，入圍名單今日揭曉，巴奈、熊美玲、江惠儀、黃妃和蔡家蓁要搶奪歌后，競爭非常激烈。
黃妃很開心以「十八般武藝」再度入圍，開心地說：「延續去年再破自己的紀錄連續4屆入圍，但得不得獎一直以來都是平常心，這次一同入圍的其他歌手都很優秀，我自己也很喜歡，更要謝謝歌迷們的喜愛與支持。」憑「陷眠」入圍的江惠儀說：「獲得肯定很開心，也很感恩，也謝謝音樂給予不同階段、不同狀態的自己各種照顧。」
其中「金曲歌后」朱海君是入圍常客，去年發片不久之後衰捲老公NONO性騷醜聞，不只工作丟了大半，還傳出離婚危機，鮮少更新社群，這次無緣角逐歌后，恐怕是被老公拖垮。
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