為何販毒自毀前程？ Toyz鬆口吐原因「對友人有虧欠」
電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）販賣大麻菸彈，被判處4年2個月有期徒刑，今（16）日赴中檢報到。事實上，他去年就曾在開庭時透露，當初會賣大麻菸彈，「不為牟利，而是要幫朋友」，直言沒想過會犯下如此嚴重的罪刑。
Toyz去年在合議庭時解釋，17歲就到台灣、生活重心都在台灣，為何為賣大麻菸彈，不是為了牟利賺錢，而是對於友人「有虧欠」，因當初想要了解八大行業，而與賴姓友人有接觸，賴對他有幫忙，因此覺得有對賴欠下人情，賴後來家人過世後，急需用錢，他才會用這種方式協助朋友，案發後也一直做公益補償，利用在網路社群的影響力宣導，希望法官在宣判前能夠審酌。
Toyz在二審時也當庭提供30多張參與公益的感謝狀，並提及犯案動機「不為牟利，而是要幫朋友」，強調案發時「心理狀態不穩定」，未來不會再犯，請求法官網開一面，但法院維持一審判。案件上訴三審，最高法院日前駁回上訴，全案定讞，須入監執行。
今早Toyz到地檢署報導，入監前他感慨表示：「別的不說，希望大家未來內心有想要做錯事情的話，想想現在可以失去的，可能這個是我這幾個禮拜體悟最多的事情。然後，大家都要保重，我未來可能也要離開這片土地了，未來也許會再見，那也說不一定」。最後，Toyz也請大家去喝自己開的飲料店拾汣茶屋。據悉，昨晚Toyz直播時宣布請全台所有民眾免費兌換一杯「拾汣茶屋」飲料，當作最後的道別禮，哽咽表示：「我請你喝一杯，我們和解」。
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