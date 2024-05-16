金曲35／江蕙當評審？熱狗、李玟爭議陳子鴻一次說明白

第35屆金曲獎今（16）日公布入圍名單，評審團主席陳子鴻身為國寶天后江蕙推手，是否有可能找她擔任評審？陳子鴻也給答案了。

江蕙封麥後在家修身養性，對於音樂圈的事情淡然處之，陳子鴻被問到會不會找二姐來當評審，他笑說：「她才不理我！」透露自己其實沒開口，是開玩笑的。「 我覺得她退休就讓她好好享受人生，因為這確實是工作量很大」。

熱狗MC HotDog以專輯「髒藝術家」入圍歌王、歌曲「樓上的房東」入圍年度歌曲獎，不過這張專輯中的「樓下的房客」爆出抄襲朱德庸漫畫「跳樓」，後來他下架這首歌。抄襲風波是否對入圍有影響？陳子鴻直言：「那首歌有爭議沒錯，但入圍的是不同首歌，我覺得很有趣、很酷，我覺得嘻哈就是這種態度，有點自嘲，覺得他還是蠻酷的。」

至於鳳小岳入圍新人，陳子鴻說他最早是音樂人，「只是因為演戲紅了，大家不知道他是音樂人，說真的一開始我也是抱著『鳳小岳不是演員嗎』，聽了覺得還不錯，確實表現滿好，大家也一致討論心裡覺得鳳小岳還不錯。」

李玟因為並非中華民國國籍而無法獲得特別貢獻獎，陳子鴻說：「這個可能就要修改辦法，一直以來都是要有中華民國國籍，這件事我們確實有討論，想說名單裡怎麼沒有李玟，但規定是這樣子，要不然CoCo跟我也是好朋友，不過她應該不會在意這種事啦！」

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