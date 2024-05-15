網爆《歌手2024》出場費！34歲汪蘇瀧勝過楊丞琳 比大姐大那英還高

大陸《歌手》系列綜藝節目時隔4年以《歌手2024》之名重返螢幕，從歌手人選、唱功、「直播」形式都成討論話題，陸網又流傳歌手出場費，然而最高價藝人並非大姐大那英，而是34歲創作型歌手汪蘇瀧。

陸網傳出《歌手2024》第一集出場部分藝人出場費，楊丞琳為160萬人民幣（約712萬台幣），位列華人歌手第3，樂壇大姐大那英為200萬人民幣，而汪蘇瀧比那英還多60萬，傳為260萬排最高價位。

然而網友普遍認為此網傳出場費不可信，認為以那英的地位應該是最高的，還有人猜測可能是推了其他演唱來救火的，所以價格比較高。

而上周五（5/10）首集播出後，楊丞琳改編代表作〈帶我走〉飆高音結果倒數第2，遭評難聽，認為她不如用原本的編曲唱還比較好，而汪蘇瀧雖有許多夯曲，但他以未曝光新歌挑戰，雖被讚勇氣可嘉，但唱功部分也被批唱得難聽，指他有氣短、音準方面的問題。

《歌手2024》日前開播。圖／截自微博／湖南衛視歌手

網傳《歌手2024》首期登場藝人出場費。圖／截自微博

商品推薦