有王沒馬？！馬俊麟被消失粉絲抱屈 他親曝近況

馬俊麟前陣子在民視8點檔「愛的榮耀」演出要角之一「江柏文」，但隨著劇情逆轉，句中的他爆出一連串不倫戀、與妻離婚遠走他鄉後，日前正式領便當，馬俊麟也在社群上傳數張黑白照，以「謝謝大家」吐露心聲，宣布於該劇組殺青。時隔數月，他發文曝近況，透露自己一直都有工作。

馬俊麟和王瞳因曾鬧出不倫，而有了「有王就沒馬」的流言，粉絲不捨留言：「我是一個媽媽，看到了你被人家這樣，難道那個女的沒有錯她就能演出，太不公平。」還有粉絲說：「終於上節目了，大家好想你哦，好久沒看到你了。

面對粉絲替他抱不平，馬俊麟日前在臉書曝近況，透露自己都有在工作，「其實...我都有事做」，他也感謝經紀人「不管什麼工作，拍什麼戲、在哪一台，我都全力以赴，隨遇而安；盡人事，『順』天命，不強求。」 馬俊麟透露自己一直都有工作。圖／摘自臉書

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