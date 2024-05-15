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林襄趴床擠出北半球 網看「小女警」照：沒那麼瘦了

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
林襄分享穿著飛天小女警的泳裝照。圖／截自IG／95_mizuki
林襄分享穿著飛天小女警的泳裝照。圖／截自IG／95_mizuki

啦啦隊女神林襄分享隨性趴床照，戴著帽子休閒穿搭，網友直讚「好漂亮」、「好帥」，照片中還微微可見被擠出的北半球，讓網友直呼：「不可以把長輩壓死死」。

而林襄近期暴瘦粉絲擔憂，她日前曾分享肌肉照表示「我很壯」，網友喊話她「繼續吃」，仍覺得她太瘦，希望她吃胖一點，表示健康最重要。而最新一張「飛天小女警」泳裝照，網友覺得看起來沒那麼瘦了，美女「真襄」。

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林襄趴在床上，戴著帽子被讚漂亮帥氣。圖／截自Threads／95_mizuki
林襄趴在床上，戴著帽子被讚漂亮帥氣。圖／截自Threads／95_mizuki

林襄瘦但有肌肉。圖／截自Threads／95_mizuki
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