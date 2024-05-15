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《還珠格格》容嬤嬤本尊李明啟罕現身 88歲「真實狀態」網驚呆

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
李明啟扮演的「容嬤嬤」實在太陰險狠毒，令許多觀眾留下深刻印象。圖/摘自微博
李明啟扮演的「容嬤嬤」實在太陰險狠毒，令許多觀眾留下深刻印象。圖/摘自微博

大陸86歲演員李明啟1998年演出《還珠格格》中「容嬤嬤」，心狠手辣的模樣深植人心，特別是扎針名場面、怒視表情等還被製作成哏圖。而小虎隊成員蘇有朋近日在北京舉辦演唱會，88歲的「容嬤嬤」李明啟更意外現身力挺。

蘇有朋去年底舉辦名為「在多重宇宙遇見你」巡演，從深圳開始，一路轉移上海及北京等10多個城市開唱，本月11日在北京開唱，現場眾星雲集，包括88歲的「容嬤嬤」李明啟、扮演「周芷若」的高圓圓王大陸、信等多位藝人都到場參加。

首次舉辦大型巡演，蘇有朋舉凡歌單設計、舞台及視覺內容呈現全都親力親為，包括每個「多重宇宙」橋段環節也都是他細心籌劃，他表示：「從小虎隊到戲劇演員時期甚至『披荊斬棘的哥哥』或擔任電影導演，都是集體創作才有的成績，也成就了我人生每一個階段的亮點，這些造成的影響力無與倫比，也是我想以『多重宇宙』為主題向這些情懷致敬的另一個重大意義！」

蘇有朋北京演唱會，眾星雲集，88歲的「容嬤嬤」李明啟也到場力挺。 圖/摘自微博
蘇有朋北京演唱會，眾星雲集，88歲的「容嬤嬤」李明啟也到場力挺。 圖/摘自微博

蘇有朋北京演唱會，眾星雲集，88歲的「容嬤嬤」李明啟也到場力挺。 圖/摘自微博
蘇有朋北京演唱會，眾星雲集，88歲的「容嬤嬤」李明啟也到場力挺。 圖/摘自微博

蘇有朋北京演唱會，眾星雲集，88歲的「容嬤嬤」李明啟也到場力挺。 圖/摘自微博
蘇有朋北京演唱會，眾星雲集，88歲的「容嬤嬤」李明啟也到場力挺。 圖/摘自微博

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