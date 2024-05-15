吳婉君被瀑布狂沖「泳褲快掉了」 0贅肉曲線超吸睛
吳婉君日前在私人臉書點名五位本土劇藝人，並怒罵5人「低級」、「你們晚上真的睡得著嗎？」，引發極大關注。今（15）日凌晨她上傳一組在戶外瀑布的辣照，吸引逾上千人朝聖按讚。
吳婉君今天凌晨在社群平台分享一組辣照，照片中只見她穿著比基尼站在瀑布下面，由於瀑布的水流太強，讓她的泳褲差點被沖掉，坦言害怕自己會害怕在鏡頭前走光：「我還是適合趴著的精油spa，這種天然spa太激烈了，我會怕，我泳褲都快掉了。」
照片一出，網友們紛紛直呼：「媽呀…女神腹肌線條好美」、「身材真好」、「被水打完有沒有很舒服」，還有網友提醒她要注意身體，別再瘦下去了。
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