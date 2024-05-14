黃湘怡母親節曝順產好消息 公開二寶與尪「告白信」畫面好溫馨
新加坡女歌手黃湘怡母親節分享二寶出生好消息。
黃湘怡去年8月認愛英國男友，隨後陸續公開結婚、懷二胎喜訊，12日母親節當天她則曬出和寶寶合照，分享兒子「Elliott」誕生的消息，網友紛紛恭喜直呼：「最棒的母親節禮物！」
黃湘怡曾與「金色三麥」小開葉學澤結婚並育有一子，兩人於2020年離婚，2023年黃湘怡認愛英國男友Jon，同年12月她生日時她宣懷二寶喜訊，分享一家「3 + 1」家庭照，而12日母親節她宣布二兒子誕生，還公開了老公Jon以兒子口吻寫下的告白黃湘怡「我愛妳」，感謝她懷孕辛苦，邊工作還邊關心照顧著大家。
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