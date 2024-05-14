王偉忠「謝謝大家收看」催淚 竟治好岑永康乾眼症

由王偉忠監製、主演舞台劇「謝謝大家收看」日前台北演出5場票房完售，笑聲與淚水齊飛，好評不斷，不少演藝圈好友到場觀賞，岑永康選在母親節當天帶老婆張珮珊、媽媽和弟妹三位母親一起觀賞，為整齣劇環環相扣的情節感動不已，連「乾眼症」都獲得完全滋潤。

「謝謝大家收看」以王偉忠四年級生的人生為背景，故事有親情、愛情與友情，也融入台灣電視圈發展史，不少藝人看了都覺得相當感動，岑永康認為：「偉忠哥辨識度極高的聲音腔調，早已成為時代符號，串起幾個世代的共同記憶。」，曾國城覺得劇本用幾個事件串起王偉忠的人生，是一個特別深刻好看的「王偉忠式喜劇」，但他忍不住埋怨：「怎麼找郭子乾演中年王偉忠？」，當場還毛遂自薦，覺得自己其實跟王偉忠比較像。

楊千霈曾演過王偉忠製作的電視劇「住左邊住右邊」，看完舞台劇，還哭紅眼眶對王偉忠喊話，「台灣演藝圈如果沒有你，會是何等的枯燥乏味！可是我明明漂漂亮亮亮亮的出門，卻被你搞成這樣！」，看戲過程中，她感動得又哭又笑，才發現普通面紙太不夠力，幸好坐在旁邊的朋友身上帶著餐巾紙，吸水性超強。

楊千霈很感謝王偉忠當年給身為新人的她許多機會，很多人誤會偉忠哥是她的經紀人，實際上就像《謝謝大家收看》的劇情，只是因為偉忠哥愛給新人機會，她說，「聽說偉忠哥要做銀髮族的喜劇，我已經夠老，可以開始準備了！」

李亞明、李玉璽父子也都來看戲，李亞明表示王偉忠真的把所有功夫都施展出來，「過去他用幽默帶給大家歡笑，這次是用幽默帶給大家感動。」

「謝謝大家收看」由富邦金控贊助，金星文創、聯合數位文創、好位子劇團共同製作，王偉忠監製。12/27-12/29於台中國家歌劇院演出，明年3月於高雄演出票券預計於5月下旬啟售，udn售票網購票連結：https://reurl.cc/YVQEnn。 岑永康(左)、張珮珊夫妻觀賞王偉忠舞台劇。圖／摘自臉書

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