彭于晏坎城遛狗帥照曝光 巧遇超大咖好萊塢導演
彭于晏常在社群發布動態，更常帶著愛犬四處散步，近期他主演新片「狗陣」入圍坎城影展一種關注單元，而他在提早到坎城休閒娛樂，遛狗時竟然還遇到「Barbie芭比」導演葛莉塔潔薇，葛莉塔同時本屆評審團主席，兩人也有親切合影。
有不少網友則表示：「第一次看到有人去影展遛狗，超帥」、「大家都是帶禮服，你是帶狗」、「超級鬆弛」、「好想要偶遇」、「居然可以在法國看到男神遛狗」。
彭于晏主演「狗陣」是大陸名導管虎最新作品，早從2021年就開始拍攝，敘述由彭于晏扮演的民間打狗隊「二郎」，平時以拉運流浪狗為業，後來被一隻流浪狗喚醒對生命的憐憫之情，進而開始拯救流浪狗，管虎曾執導好評連連的電影「老炮兒」、「鬥牛」並拿下多座金馬獎，而後推出戰爭電影「八佰」也締造驚人賣座成績。
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