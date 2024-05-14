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王菲前夫遭友控欠薪10個月「選擇性失明」 李亞鵬道歉認錯

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
李亞鵬坦承積欠許多員工薪水，表示預計今天會解決此問題。 圖／摘自李亞鵬微博
李亞鵬坦承積欠許多員工薪水，表示預計今天會解決此問題。 圖／摘自李亞鵬微博

王菲前夫李亞鵬和王菲離婚後，曾因投資失利欠下約台幣1.8億債務，然而一波未平一波又起，如今又有人在網路上發文控訴李亞鵬拖欠員工10個月的薪水，連員工社會保險都沒繳，只要講到錢，李亞鵬就會「選擇性失明」。

昨（13）日有網友在微博上發文，自稱在2018年被李亞鵬邀請加入網路公司協助抖音直播，他便開始找朋友幫李亞鵬拍攝、剪片，不料直播帶貨開始賺錢後，李亞鵬卻把朋友的團隊換掉，甚至還積欠薪水，連員工的保險都沒繳。該網友甚至還曬出對話紀錄，表示自己不但幫忙墊錢，還替李亞鵬借了幾百萬人民幣，更稱只要向李亞鵬提到錢就「選擇性失明」不回應，才決定將事情公開。

對此，李亞鵬今天一早則發表聲明，坦言積欠員工薪水，並允諾今天下班錢會處理好，他也公開這位網友的抖音帳號，要大家能多多關注他。此外，他更藉著影片向百餘位這幾年離開公司的同事們道歉，「感謝你們給予我的包容與理解」，強調經過一年多的努力，補償金基本上已經發放了百分之九十多，「勝利在望」，直言會繼續努力。最後，他將鏡頭轉向前方彎曲的山路並尷尬地笑說：「人生的道路，沒有坦途」。

道歉影片一出，仍舊引來網友們繼續砲轟：「挺佩服你的，說話這態度語氣，感覺像他欠你的」、「故意內涵別人做自媒體，你賺錢了還不還他錢，人家沒辦法公開」、「皮厚的人果然走得遠」、「作為打工人，無法同情任何一位資本家」、「一點兒都不真誠」、「六萬人民幣都拖欠，多丟人啊」、「你家一天開銷都不只六萬吧」、「道歉難道不是嚴肅而真誠的嗎？你咋嘻皮笑臉皮笑肉不笑的損樣」。

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