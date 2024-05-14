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采子街邊崩潰暴哭 開車撞死人坐牢

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
采子對於街邊淚崩的場景留下深刻印象。圖／浩翰宇宙工作室提供
采子對於街邊淚崩的場景留下深刻印象。圖／浩翰宇宙工作室提供

采子在微電影中飾演自認與世界格格不入的女主角，平常足不出戶，逼不得已下出門卻迎來各種衰事，開車時甚至不慎撞死人，最後被抓去坐牢，甩開包袱獻出當犯人、拍攝微電影的初體驗。

她因劈腿糾紛淡出一段時間，近來積極復出，除了素顏演出微電影「最幸運的一天」，並包辦主題曲「大可以」創作、製作、演唱工作。她對於街邊淚崩的場景留下深刻印象，那場戲是接到電話後必須當場崩潰噴淚，因為覺得越是刻意越有可能無法自然呈現，所以讓自己盡量保持平穩的情緒，最後拍了2次就過關，比預想狀態好很多。

采子曾經參與真人秀，這回從歌手跨足戲劇，直言事前準備功課的過程比較困難，因為必須配合角色挖出最厭世的那一方面，連話都變得很少，她說：「獨自揣摩角色又沒有人能夠立刻討論的情況下，會有太多猜想，也需要嘗試不同方法，在那段時間裡安靜下來都是一種練習，是非常有趣的一種挑戰。」此外，當她得知劇本榮獲台灣SONY亞太電影大賞首獎，開心表示與有榮焉。

采子在微電影「最幸運的一天」中開車撞死人而坐牢。圖／浩翰宇宙工作室提供
采子在微電影「最幸運的一天」中開車撞死人而坐牢。圖／浩翰宇宙工作室提供
采子素顏演出微電影「最幸運的一天」。圖／浩翰宇宙工作室提供
采子素顏演出微電影「最幸運的一天」。圖／浩翰宇宙工作室提供

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