櫻花妹加入台灣啦啦隊！她變身「樂天女孩」長住寶島
來自東北樂天金鷲啦啦隊的高橋佳帆13日中午抵台，正式加入莉奈文創，成為林襄、張雅涵、李芷霖、祈錦鈅、宋城希的師妹。莉奈文創表示，高橋佳帆此行是為了來當台灣樂天女孩（RAKUTEN GIRLS）交流生，目前預計5月14 、15日將出現在樂天球場上，與粉絲見面。
樂天女孩副隊長張雅涵透露，同經紀公司的林襄轉當小龍女後，確實有點孤單寂寞，非常樂見高橋佳帆的加入。「我雖然是副隊長，但在我們經紀公司瞬間剩我一個樂天女孩，現在我也有伴，我多一個日本師妹。」雅涵也說，高橋一直都很喜歡台灣，早就夢想可以來到台灣工作。
去年7月樂天桃猿隊舉辦了日本風主題日「YOKOSO桃猿」，當時就邀請東北樂天金鷲啦啦隊所屬樂天ANGELS成員AIMI、SUZUKA、KAHO（高橋）以及RUKA四位來到全猿主場參與活動。9月樂天女孩到日本時，當時成員李多慧、林襄、菲菲、李昀也開心與高橋、SUZUKA一起共舞，當時就創下44.9萬點閱，人氣相當高，兩邊的啦啦隊女孩也就此打開友誼橋樑。
高橋佳帆也曾向球團透露，她的夢想是可以來到台灣工作，因此台灣樂天委託雅涵經紀人莉奈，簽下三年經紀約加入莉奈文創，變身樂天女孩成為交流生。目前她打算至少長住台灣一年，貼近台灣粉絲。
今天中午剛下飛機的高橋也是有備而來，自拍影片用中文問候：「大家好！我是高橋佳帆KAHO，我在東北樂天金鷲啦啦隊隊員，我在台灣樂天當交流生，我剛下飛機現在要去台灣的家！掰掰。」發音標準，看得出來相當投入學習中文。
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