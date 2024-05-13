不見香港富商老公 吳申梅爆愛上22歲渣男
吳申梅釋出新歌「美麗的女人」，由亦師亦友的江志豐擔任監製，限量千張實體單曲結合公益送暖，她表示：「美麗的女人，不單只是女生，而是善心的每一位好朋友，當我們有能力時就幫助需要被幫助的人。」
吳申梅自發表示只要單曲每售出1張，就捐贈二分之一的費用（100元），邀粉絲一起做慈善，費用全部自行吸收，善款將分4個月依序捐贈給台灣肯納自閉症基金會、現代婦女教育基金會、唐氏症基金會和迎曦教育基金會，她提到社會中有許多需要幫助的人，希望拋磚引玉讓弱勢族群的母親們都能稍減重擔，「一分幫助，就多一分光明美好的未來！」
而她在「美麗的女人」MV中飾演落跑新娘，渣男男主角為江志豐的22歲外甥Tony，吳申梅大讚對方私下待人溫文儒雅又有禮，連媽媽也豎起大拇指，老公Eric也肯定Tony說：「很可以！」而Tony正在加拿大念書，趁空返台探親被江志豐情商演出，俊俏模樣引發熱議。
昨是母親節，吳申梅說母女一起在工作中度過，前幾天和老公Eric提前請媽媽吃大餐慶祝，還獻上一束美麗的玫瑰花和大鑽戒，怎麼不是送康乃馨？吳申梅說：「因為我媽最愛玫瑰花了！」
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