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車行遭潑漆、撒冥紙！Joeman首度發聲

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
Joeman與友人合資開設的車行昨（12）日上午遭潑紅漆及撒冥紙。 圖／記者黃子騰翻攝、摘自Joeman臉書
Joeman與友人合資開設的車行昨（12）日上午遭潑紅漆及撒冥紙。 圖／記者黃子騰翻攝、摘自Joeman臉書

Joeman與葉姓友人合夥開設的車行今年4月初才開幕，4月25日傳出車行遭人投擲鞭炮；昨（12）日又傳出Joeman的車行遭不明人士潑紅漆、撒冥紙。對此，Joeman則首度出面發聲。

據了解，Joeman與葉姓友人合夥開設的車行今年4月初才開幕，主要經營外匯車買賣。4月25日晚間9時許車行遭人投擲鞭炮，新莊警方獲報調閱監視器漏夜追查，逮捕18歲安姓主嫌等8人。安男供稱因貸款無法過件才會找友人到車行放炮洩憤。

昨（12）日上午7時許Joeman的車行又遭不明人士潑灑紅漆、撒冥紙、還在附近張貼傳單指控Joeman曾經家暴前女友並給封口費掩蓋事實，還吸食大麻。Joeman得知後立即向警方報案。新莊警方獲報後，2小時內逮19歲的安姓、張姓男子及楊姓女子，另有1未成年女等共4人。

據《三立新聞網》報導，Joeman透過經紀人回應：「我們第一時間已經請律師處理，謝謝關心」。

Joeman與友人合資開設的車行昨（12）日上午遭潑紅漆及撒冥紙。記者黃子騰／翻攝
Joeman與友人合資開設的車行昨（12）日上午遭潑紅漆及撒冥紙。記者黃子騰／翻攝

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