錄影突遭人投訴 白冰冰變臉「我沒欠債也沒me too」
白冰冰與陽帆主持的民視「超級冰冰Show」，民視於日前幫5月17日生日的白冰冰慶生，一開始工作人員佯裝白冰冰不知道什麼事情被人投訴，新聞部記者來到錄影現場要向本人求證，本來歡喜彩排的白冰冰，得知消息突然一臉嚴肅又堅定：「我從來不怕，從沒有me too更沒有欠債，怎麼可能。」
下一秒白冰冰一轉身，看到民視執行副總許念台帶上生日花束與蛋糕，她才突然恍然大悟大笑，感謝民視團隊與現場工作人員，讓她感動又驚喜頻頻說不好意思，現在真的很少慶生，還「被整」讓她傻眼，感謝有陽帆跟台一線陪伴在旁，讓她渡過一個印象深刻的慶生。
受訪時記者問到白冰冰的生日願望，白冰冰期勉身體「一樣好」，能把「超級冰冰Show」無止盡一直做下去，一直不怕接受挑戰的她，被問到網友一直「挑戰」要她唱IU歌曲，她笑說網友一直出題目考驗她，「『宇多田冰』我都當過了，再來一個『IU冰』誰怕誰」，讓全場笑翻。被問到現實生活中，有沒有機會出現那個Mr.Right？白冰冰語帶保留說「人生沒有任何絕對」，「如果真的遇到應該是老朋友一樣談得來啦，老了有一個伴一樣」，但強調現在沒有遇到也沒有需要，最愛的愛人就是「超級冰冰Show」，要大家收看節目就是等於讓她有個伴一樣。
更多推薦
▪50歲小虎隊成員現在長這樣！蘇有朋超凍齡秘訣大公開
▪101買錶被要求配貨500萬 胡瓜「我再也不會去」
▪相差37歲嫲孫戀！63歲嫲與26歲小鮮肉報喜 超音波照曝
▪香蕉哥哥「今年50歲」 網嚇傻：比翁立友大一歲
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言