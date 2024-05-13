錄影突遭人投訴 白冰冰變臉「我沒欠債也沒me too」

白冰冰與陽帆主持的民視「超級冰冰Show」，民視於日前幫5月17日生日的白冰冰慶生，一開始工作人員佯裝白冰冰不知道什麼事情被人投訴，新聞部記者來到錄影現場要向本人求證，本來歡喜彩排的白冰冰，得知消息突然一臉嚴肅又堅定：「我從來不怕，從沒有me too更沒有欠債，怎麼可能。」

下一秒白冰冰一轉身，看到民視執行副總許念台帶上生日花束與蛋糕，她才突然恍然大悟大笑，感謝民視團隊與現場工作人員，讓她感動又驚喜頻頻說不好意思，現在真的很少慶生，還「被整」讓她傻眼，感謝有陽帆跟台一線陪伴在旁，讓她渡過一個印象深刻的慶生。

受訪時記者問到白冰冰的生日願望，白冰冰期勉身體「一樣好」，能把「超級冰冰Show」無止盡一直做下去，一直不怕接受挑戰的她，被問到網友一直「挑戰」要她唱IU歌曲，她笑說網友一直出題目考驗她，「『宇多田冰』我都當過了，再來一個『IU冰』誰怕誰」，讓全場笑翻。被問到現實生活中，有沒有機會出現那個Mr.Right？白冰冰語帶保留說「人生沒有任何絕對」，「如果真的遇到應該是老朋友一樣談得來啦，老了有一個伴一樣」，但強調現在沒有遇到也沒有需要，最愛的愛人就是「超級冰冰Show」，要大家收看節目就是等於讓她有個伴一樣。

商品推薦