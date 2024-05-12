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翁馨儀揭「張菲辣媳」稱號由來 曝光結婚照「擠到變碗公」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
翁馨儀2013年與張少懷訂婚時，胸部被擠成碗公。 圖／聯合報系資料照
翁馨儀2013年與張少懷訂婚時，胸部被擠成碗公。 圖／聯合報系資料照

翁馨儀張菲的次子張少懷結婚11年，育有一兒一女，日前難得曬出與公公張菲的合照，還吐露結婚這麼多年以來，第一次單獨跟公公合照，也揭露當初為何被稱為「張菲辣媳」的源由。

翁馨儀日前分享與公公張菲的合照，有不少人覺得她好像很怕公公，猜測可能是因為沒有露齒笑，於是又另外分享一張有露出燦爛笑容的照片，還好奇問「我在你們眼中是哪種媳婦？」媒體都封她為「張菲辣媳」，而這個稱號也跟了她10年，因此笑稱「如果有一天標題少了辣，我會難過唷」。

接著翁馨儀就揭露「張菲辣媳」這個稱號由來是，當年婚禮上她已懷孕胸部超脹，而那個年代新娘秘書會習慣貼膠帶來擠胸，直接就把她擠到變碗公，當時都交給專業，對自己還沒那麼有想法。

翁馨儀難得與公公張菲單獨合照。 圖／擷自IG
翁馨儀難得與公公張菲單獨合照。 圖／擷自IG

翁馨儀曝當年婚禮上的照片。 圖／擷自IG
翁馨儀曝當年婚禮上的照片。 圖／擷自IG

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