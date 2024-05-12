演藝圈MeToo還有未爆彈 許聖梅曝2男藝人渣男行徑

演藝圈的MeToo風波，讓不少男星的惡行曝光，資深媒體人許聖梅則吐露，還有2位男星沒有被爆出，等時間到了應該就會被揭發。

許聖梅在「命運好好玩」節目上，提到有位男星是已婚，不過因為條件不錯，所以就有不少女生很喜歡跟他在一起，男星還會拍下兩人的性愛影片，如果一旦女生要鬧的話，他就會以影片做要脅，表示會將影片給他老婆，讓老婆告死女生，另外一位男主持人則是「走到哪睡到哪」，有次廠商邀請他參加活動，結果男主持人時間到了才現身，而且看起來喝得醉醺醺，這讓廠商頗有微詞，沒想到他竟表示，要用陪睡來賠不是，讓廠商很傻眼，而活動結束後，這名男主持人還把一名現場協辦活動的女助理帶走。許聖梅透露這位男藝人目前還未被爆出，不過她相信應該有不少女生有證據，也許等哪一天時間到了，就會被爆出。

許聖梅曝2位男藝人的惡行。 圖／擷自YouTube

許聖梅曝2位男藝人的惡行。 圖／擷自YouTube

許聖梅曝2位男藝人的惡行。 圖／擷自YouTube

許聖梅曝2位男藝人的惡行。 圖／擷自YouTube

許聖梅曝2位男藝人的惡行。 圖／擷自YouTube

許聖梅曝2位男藝人的惡行。 圖／擷自YouTube

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