分手羅志祥後單身3年！周揚青被問「想過結婚沒？」 鬆口吐真心話

周揚青近來參加「乘風2024」節目，順利挺進第二次公演，在與隊員聊天談到感情時，被問到有關結婚的話題，坦言過去曾想要結婚，如今則已經不會了，不由得讓人聯想起她與前男友羅志祥交往多年，當時是否也有過結婚的念頭。

周揚青與隊員在吃飯休息聊天時，被來自泰國的Mai詢問是否男友，她很誠實回應，目前單身，且已單身快3年，現在覺得不需要男友，想要專注在工作上，一旁的楊謹華則忍不住提問「你從來沒有想要結婚嗎？」她表示，有想過要結婚，但是就是沒有結，沒有結就過去了，過了那個時間，就再也不想結了。更認為結婚不是戀愛和互動的最後一站，喜歡現階段的自己，發覺現在工作的時候，比以前談戀愛時更快樂。

周揚青與羅志祥交往9年，最後分手時毀滅性的爆料，震撼演藝圈，也讓羅志祥的演藝形象重創，之後2021年她與富二代羅昊交往，兩人還攜手上戀愛實境節目「女兒們的戀愛4」，不過短短近一個月就分手了。

周揚青在「乘風2024」與隊友聊到感情問題。 圖／擷自微博

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