撒錢網紅Mr.R與王大陸相識 強調「我全部都真鈔」：還會繼續發
IG網紅Mr.R（R哥）10日深夜在信義區使用噴鈔槍撒錢，千人聚集瘋搶，讓人憂心恐出現類似韓國梨泰院的踩踏事件，警方獲報案後到場依法要求活動停止。
撒錢活動爭議上了社會新聞，事件主角「Mr.R」為何人？他出手闊綽，曾於社群曬跑車、名牌，甚至還乘坐過私人飛機，他過往曾被問到「變有錢的關鍵」，透露跑過業務、當過卡內基講師、開過酒吧、甜點店，而翻看其IG還可見他曾與王大陸合照，當時Mr.R透露王大陸是他10幾年的學弟。
對於活動千人聚集引來警方，Mr.R為造成困擾推擠而道歉，表示不知道會有這麼多人來，不過他表示「不會為了發錢這行為道歉」，直言：「誰要發我都支持」。Mr.R表示未來仍續繼續發錢，但規劃更好的方式，像是「排隊發給有需要的弱勢」或是「帶頭發動大家一起捐款給孤兒院或合法流浪動物之家」等行動。
此外，有網友質疑他豪撒千元中混了假鈔，Mr.R也於限動強調他發的都是真的。
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