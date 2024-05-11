吳鳳被質疑「進口果汁貴4倍」親解釋價格考量 喊話對方便宜賣看看：保證不到半年會收攤

來自土耳其的藝人吳鳳日前透露他與老婆Rynne 4年前創業獨家販售家鄉品牌的果汁，有其他代理商進了同樣的果汁在超市與網上販售，但諮詢律師後得知只要對方進的是真貨，此部分沒有法律責任，故僅能就對方打著他的名字宣傳涉及違反姓名權部分委託律師處理。他難過同時也宣布決定放棄開款果汁，表示將另尋新產品，會繼續努力。不過吳鳳發文後，有網友指出新果汁價格比在馬來西亞售價還貴4倍，引發討論「為什麼到台灣變那麼貴？」吳鳳也對此回應說明。

有網友7日於PTT發文「吳鳳新代理的土耳其果汁比馬國賣的貴4倍？」網友表示看到吳鳳文章後好奇去查了吳鳳代理的另一款果汁售價，指出果汁在台售價150台幣，而在馬來西亞同款果汁為5-5.5馬幣（約34－38台幣），質疑台灣售價太貴。吳鳳則於社群解釋售價問題。

他說明，一為他所進口的果汁為％100、不加糖、鮮榨非濃縮，要網友不要與普通果汁比較，二來進口有加稅、庫存、員工、運費等問題需考量，認為同款同品質果汁「在馬來西亞不可能便宜4倍」。吳鳳表示：「我想要看證據而不是網路上隨便的幾句話」，並直言：「有些人認為做生意好像是玩遊戲吧？如果不相信可以試試看一樣品質的商品進台灣，然後用4倍便宜的價格賣看看！我保證不到半年會收攤！」

網友7日於PTT發文「吳鳳新代理的土耳其果汁比馬國賣的貴4倍？」。圖／截自PTT

吳鳳解釋價格問題。圖／截自facebook

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