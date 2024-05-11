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簡廷芮「感覺刺刺的」痛到全身發軟送急診：瞬間人生跑馬燈

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
簡廷芮。圖／截自IG／dewichien
簡廷芮。圖／截自IG／dewichien

簡廷芮（Dewi）和安婕希組組女子組合出道，隔年演出電影《我的少女時代》中校花「陶敏敏」人氣更是大漲，她於2020年結婚並生下一女一子，目前是2寶媽，然而她近期突發身體不適，甚至血壓飆高送急診，讓她「瞬間人生跑馬燈」，嚇壞了。

簡廷芮10日於社群限動曝光在醫院且人躺在病床上的照片，透露前一天晚上吃飽飯後在客廳休息，「沒多久就開始覺得頭昏昏...肚子又有點痛...」她原本覺得可能是沒睡好所致，但半小時後竟痛到全身發軟，直言當時「感覺全身刺刺的？總之...完全無法形容的怪感...隨時快昏倒的感覺...」，後來爸媽帶她去急診，血壓高心跳快，她抽血、打針、吃藥、吊點滴，讓她直言：「瞬間人生跑馬燈，真的是從來沒覺得這麼不舒服過，差點被嚇死」。

簡廷芮身體不適送急診。圖／截自IG／dewichien
簡廷芮身體不適送急診。圖／截自IG／dewichien

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