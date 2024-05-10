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謝忻穩交律師男友5年突曬「深V婚紗」好事近？她親曝真相

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
謝忻突然分享婚紗照，被猜測好事近？圖／截自IG／xiexin1127
謝忻突然分享婚紗照，被猜測好事近？圖／截自IG／xiexin1127

謝忻與律師男友穩交5年，9日突然分享穿著婚紗的自拍照，引猜測「喜事將至？」，媒體詢問謝忻，她也親自解答。

謝忻於社群分享深V亮片禮服，並寫下減重菜單，透露4天內減了1.2公斤，讓人好奇是否為婚事做準備？而據《TVBS新聞網》報導，她是為了出活動而穿禮服，謝忻表示禮服是銀色，特別選了不是白色的禮服，就是怕記者誤會。被問到是否好事近？她則表示沒有壞事來她就阿彌陀佛了。

而據《ETtoday星光雲》報導，謝忻曾表示自己個性比較急，做事不經腦，所以交往對象除了具備喜歡的條件外，對方還要能包容她。

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