江俊翰8點檔壞透了怕被爆料 媽暖心一句惹噴淚
錦雯、江俊翰在民視8點檔「愛的榮耀」中有段不為人知的親密過往，如今在各自家庭中演爸、媽，2人近日接受小鹿、阿甘主持的「娛樂超skr」節目訪問，現場call out給媽媽，並講出「母親節快樂」、「媽媽我愛你」。
江俊翰與媽媽同住，當要打電話給媽媽時竟覺得很緊張，因為怕媽媽會亂爆料。他笑言，媽媽平常也看「愛的榮耀」，主持人問現在江有禮太壞怎麼辦？媽媽說：「一個戲裡面總是要有壞人演，演壞沒關係，背後要做善事。真的要演壞，那就壞的溫柔一點！」，超有智慧的一席話，讓江俊翰紅了眼眶，當說出「母親節快樂」，沒想到江媽媽竟回：「母親節不是過了嗎？」讓全場笑翻！
江俊翰坦言媽媽80多歲了，平時還會幫忙「好翰醬」貼標籤、擦瓶子，他只希望媽媽身體健康，母親節前，也感恩媽媽從小「以禮待人、做人為善、凡事謙卑感恩」的教育，在他人生低谷時，給予的支持、包容和寬恕，「如果有來生，換我當媽媽的爸爸，可以疼惜她和照顧她。」
錦雯媽一接到電話就說：「哇！太久沒有看到你了，我好想你，你突然打電話給我，害我好感動喔～」，讓拍攝壓力爆棚的錦雯馬上哽咽，久久才說出「我也好想妳。」
錦雯說，當初會出演8點檔都是為了媽媽，鄰居也關心劇情進展，經常透過媽媽探聽故事發展，她說，從小就很叛逆，長大懂事後就想彌補虧欠、感謝媽媽沒放棄，還形容媽媽就像「神燈」，有求必應，母女關係偶爾會拌嘴，但其實最心疼彼此。
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