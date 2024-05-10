快訊

血濺滿地…嘉市爆逾10人械鬥槍戰 2水電行員工頭破血流急救中

出包！高清文物圖檔外流「淘寶45元買得到」 故宮回應了

旅客無法進出站…赴日必備「行動西瓜卡」大當機！JR東日本回應了

江俊翰8點檔壞透了怕被爆料 媽暖心一句惹噴淚

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
江俊翰(中)上「娛樂超skr」call out給媽媽，拜託媽別爆料。圖／民視提供
江俊翰(中)上「娛樂超skr」call out給媽媽，拜託媽別爆料。圖／民視提供

錦雯、江俊翰在民視8點檔「愛的榮耀」中有段不為人知的親密過往，如今在各自家庭中演爸、媽，2人近日接受小鹿、阿甘主持的「娛樂超skr」節目訪問，現場call out給媽媽，並講出「母親節快樂」、「媽媽我愛你」。

江俊翰與媽媽同住，當要打電話給媽媽時竟覺得很緊張，因為怕媽媽會亂爆料。他笑言，媽媽平常也看「愛的榮耀」，主持人問現在江有禮太壞怎麼辦？媽媽說：「一個戲裡面總是要有壞人演，演壞沒關係，背後要做善事。真的要演壞，那就壞的溫柔一點！」，超有智慧的一席話，讓江俊翰紅了眼眶，當說出「母親節快樂」，沒想到江媽媽竟回：「母親節不是過了嗎？」讓全場笑翻！

江俊翰坦言媽媽80多歲了，平時還會幫忙「好翰醬」貼標籤、擦瓶子，他只希望媽媽身體健康，母親節前，也感恩媽媽從小「以禮待人、做人為善、凡事謙卑感恩」的教育，在他人生低谷時，給予的支持、包容和寬恕，「如果有來生，換我當媽媽的爸爸，可以疼惜她和照顧她。」

錦雯媽一接到電話就說：「哇！太久沒有看到你了，我好想你，你突然打電話給我，害我好感動喔～」，讓拍攝壓力爆棚的錦雯馬上哽咽，久久才說出「我也好想妳。」

錦雯說，當初會出演8點檔都是為了媽媽，鄰居也關心劇情進展，經常透過媽媽探聽故事發展，她說，從小就很叛逆，長大懂事後就想彌補虧欠、感謝媽媽沒放棄，還形容媽媽就像「神燈」，有求必應，母女關係偶爾會拌嘴，但其實最心疼彼此。

錦雯和媽媽視訊就掉眼淚。圖／民視提供
錦雯和媽媽視訊就掉眼淚。圖／民視提供
江俊翰在「愛的榮耀」中飾演大反派。圖／民視提供
江俊翰在「愛的榮耀」中飾演大反派。圖／民視提供
錦雯(中)上「娛樂超skr」節目call out給媽媽。圖／民視提供
錦雯(中)上「娛樂超skr」節目call out給媽媽。圖／民視提供

延伸閱讀

小S大女兒申請上美名校 王偉忠曝她激動「哭不停」

「馴鹿寶貝」真實後續超展開！瑪莎本尊連記者都喊怕怕

趙小僑挨過1000針血淚沒在怕！鬆口46歲再拚第二胎

相關新聞

謝忻穩交律師男友5年突曬「深V婚紗」好事近？她親曝真相

謝忻與律師男友穩交5年，9日突然分享穿著婚紗的自拍照，引猜測「喜事將至？」，媒體詢問謝忻，她也親自解答。

江俊翰8點檔壞透了怕被爆料 媽暖心一句惹噴淚

錦雯、江俊翰在民視8點檔「愛的榮耀」中有段不為人知的親密過往，如今在各自家庭中演爸、媽，2人近日接受小鹿、阿甘主持的「娛...

昔《黑澀會》美眉受邀「法國巴黎奧運演出」妖嬌嗨喊不敢相信曝有秘密任務

昔為《我愛黑澀會》班底的妖嬌（陳詩筠）目前專職DJ，今（10）開心宣布將前往法國巴黎奧運演出。

曾是五月天師弟！ 男星身兼3職扛家計 鬆口認「我已經不是歌手了」

前「強辯樂團」主唱兼吉他手黃少谷2020年與「天氣女孩」成員林采薇結婚，目前育有2子，去年他則透露疫情期間利用空檔之餘開計程車貼補家用。近日他透露自己又多了一個新身分，網友們得知後紛紛敬佩他的積極與毅力。

李多慧傳拍廣告「堅持站C位」遭換角 林襄救火曝心聲

韓籍啦啦隊女神李多慧今年轉戰味全龍隊當「小龍女」，屢傳爭議，近日遭爆廣告商找啦啦隊成員拍廣告，而李多慧堅持要站C位否則拒拍，讓廠商氣得直接換角，派了同隊成員林襄來幫忙。對此，李多慧的經紀人出面還原真相，而林襄也出面發聲。

真的用布袋裝錢！胡瓜吐祕辛「費玉清才那樣」

胡瓜、曹雅雯、黃西田、歐漢聲以及賴慧如，昨齊聚替2024「真愛秀·藍寶石大歌廳」造勢，談到當年輝煌的歌廳秀，胡瓜表示以前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。