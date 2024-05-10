昔《黑澀會》美眉受邀「法國巴黎奧運演出」妖嬌嗨喊不敢相信曝有秘密任務
昔為《我愛黑澀會》班底的妖嬌（陳詩筠）目前專職DJ，今（10）開心宣布將前往法國巴黎奧運演出。
妖嬌連發3次「妖嬌今年將前往法國巴黎奧運演出！！！！」分享喜悅，透露受文化部邀請參與奧運會外演出，讓她直呼：到現在還不敢相信。
妖嬌由綜藝節目美眉到專業DJ，如今將在巴黎奧運演出，她表示這將是她人生里程碑：「絕對把握機會表現💪🏻做好準備！」還透露為了這次演出有秘密任務「正在進行」，要大家敬請期待。
網友看到她分享好消息大讚「你超棒」、「太狂了」、「台灣之光」，恭喜她將赴巴黎奧運會演出。
DJ Swallow_妖嬌🇹🇼 全文：
妖嬌今年將前往法國巴黎奧運演出！！！！
妖嬌今年將前往法國巴黎奧運演出！！！！
妖嬌今年將前往法國巴黎奧運演出！！！！
感謝文化部的邀請
非常非常榮幸能夠參與到
四年一次的奧運會外演出！🖤
到現在還是不敢相信😭
這將是自己的一個里程碑🥹
絕對把握機會表現💪🏻
做好準備！
也為了這次的巴黎奧運演出
正在進行的秘密任務
敬請期待
如果你是我的朋友🥹
如果你是我粉絲🥹
歡迎你分享我的貼文
讓更多更多人看到💛💛
我是你們的驕傲🦚
DJ Swallow妖嬌要前往2024巴黎奧運演出啦啦啦啦❤️🔥❤️🔥🔥🔥
DJ Swallow will perform at the Olympic Games in Paris, France this year!!!!
Thank you for the invitation from the Cultural Bureau
It’s a great honor to participate in the four-year Olympic Games! 🖤
I still can’t believe it 😭
This will be a milestone for myself 🥹
Absolutely seize the opportunity to perform💪🏻
Get ready、
Also for this Paris Olympic performance！
Ongoing secret missions
Please look forward to it.
If you are my friend
If you are my fan
Welcome to share my post
Let more people see！！
DJ Swallow is going to perform at the 2024 Paris Olympics ❤️🔥❤️🔥🔥🔥
＝官方演出介紹節錄＝
2024年最受矚目的國際盛事夏季奧運即將在7月26日至8月11日於法國巴黎登場，主辦城市巴黎此次特別突顯「文化奧運」(Olympiade Culturelle)的面向，臺灣也獲邀在文化奧運官方指定藝文場域拉維特園區（Parc de la Villette）設置臺灣館展演。
將與法國、捷克、巴西、加拿大等十餘國同場較勁，2024巴黎奧運台灣館將於7月27日到8月10日期間，以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」4大主題內涵，邀請22組表演團隊、120多人、展演近60場節目，表演藝術類型則涵蓋現代劇場、傳統戲曲、偶戲、舞蹈、流行音樂、DJ等等，交織我國多元的文化現象與新創的藝術能量。
▌更多演出訊息請關注 ▌
文化部 @moc_taiwan
Centre Culturel de Taïwan à Paris 臺灣文化中心
▌文化奧運臺灣館主視覺設計 #顏伯駿
#taiwandj #djswallow #femaledj #djanetop #top100djanes #djswallow妖嬌 #奧運
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