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昔《黑澀會》美眉受邀「法國巴黎奧運演出」妖嬌嗨喊不敢相信曝有秘密任務

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
妖嬌是專職DJ。圖／截自IG／djswallow_tw
妖嬌是專職DJ。圖／截自IG／djswallow_tw

昔為《我愛黑澀會》班底的妖嬌（陳詩筠）目前專職DJ，今（10）開心宣布將前往法國巴黎奧運演出。

妖嬌連發3次「妖嬌今年將前往法國巴黎奧運演出！！！！」分享喜悅，透露受文化部邀請參與奧運會外演出，讓她直呼：到現在還不敢相信。

妖嬌由綜藝節目美眉到專業DJ，如今將在巴黎奧運演出，她表示這將是她人生里程碑：「絕對把握機會表現💪🏻做好準備！」還透露為了這次演出有秘密任務「正在進行」，要大家敬請期待。

網友看到她分享好消息大讚「你超棒」、「太狂了」、「台灣之光」，恭喜她將赴巴黎奧運會演出。

DJ Swallow_妖嬌🇹🇼 全文：

妖嬌今年將前往法國巴黎奧運演出！！！！

妖嬌今年將前往法國巴黎奧運演出！！！！

妖嬌今年將前往法國巴黎奧運演出！！！！

感謝文化部的邀請

非常非常榮幸能夠參與到

四年一次的奧運會外演出！🖤

到現在還是不敢相信😭

這將是自己的一個里程碑🥹

絕對把握機會表現💪🏻

做好準備！

也為了這次的巴黎奧運演出

正在進行的秘密任務

敬請期待🩶🩶

如果你是我的朋友🥹

如果你是我粉絲🥹

歡迎你分享我的貼文

讓更多更多人看到💛💛

我是你們的驕傲🦚

DJ Swallow妖嬌要前往2024巴黎奧運演出啦啦啦啦❤️‍🔥❤️‍🔥🔥🔥

DJ Swallow will perform at the Olympic Games in Paris, France this year!!!!

Thank you for the invitation from the Cultural Bureau

It’s a great honor to participate in the four-year Olympic Games! 🖤

I still can’t believe it 😭

This will be a milestone for myself 🥹

Absolutely seize the opportunity to perform💪🏻

Get ready、

Also for this Paris Olympic performance！

Ongoing secret missions

Please look forward to it.🩶🩶

If you are my friend

If you are my fan

Welcome to share my post

Let more people see！！

DJ Swallow is going to perform at the 2024 Paris Olympics ❤️‍🔥❤️‍🔥🔥🔥

＝官方演出介紹節錄＝

2024年最受矚目的國際盛事夏季奧運即將在7月26日至8月11日於法國巴黎登場，主辦城市巴黎此次特別突顯「文化奧運」(Olympiade Culturelle)的面向，臺灣也獲邀在文化奧運官方指定藝文場域拉維特園區（Parc de la Villette）設置臺灣館展演。

​將與法國、捷克、巴西、加拿大等十餘國同場較勁，2024巴黎奧運台灣館將於7月27日到8月10日期間，以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」4大主題內涵，邀請22組表演團隊、120多人、展演近60場節目，表演藝術類型則涵蓋現代劇場、傳統戲曲、偶戲、舞蹈、流行音樂、DJ等等，交織我國多元的文化現象與新創的藝術能量。

▌更多演出訊息請關注 ▌

​文化部 @moc_taiwan

Centre Culturel de Taïwan à Paris 臺灣文化中心

▌文化奧運臺灣館主視覺設計 #顏伯駿

#taiwandj #djswallow #femaledj #djanetop #top100djanes #djswallow妖嬌 #奧運

妖嬌（陳詩筠）開心分享受邀將進行法國巴黎奧運會外演出。圖／截自IG／djswallow_tw
妖嬌（陳詩筠）開心分享受邀將進行法國巴黎奧運會外演出。圖／截自IG／djswallow_tw

妖嬌（陳詩筠）開心分享受邀將進行法國巴黎奧運會外演出。圖／截自IG／djswallow_tw
妖嬌（陳詩筠）開心分享受邀將進行法國巴黎奧運會外演出。圖／截自IG／djswallow_tw

妖嬌（陳詩筠）開心分享受邀將進行法國巴黎奧運會外演出。圖／截自IG／djswallow_tw
妖嬌（陳詩筠）開心分享受邀將進行法國巴黎奧運會外演出。圖／截自IG／djswallow_tw

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