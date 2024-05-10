曾是五月天師弟！ 男星身兼3職扛家計 鬆口認「我已經不是歌手了」
前「強辯樂團」主唱兼吉他手黃少谷，曾是五月天師弟，唱紅不少歌曲，也跨足戲劇圈。他在2020年與「天氣女孩」成員林采薇結婚，目前育有2子，去年他則透露疫情期間利用空檔之餘開計程車貼補家用。近日他透露自己又多了一個新身分，網友們得知後紛紛敬佩他的積極與毅力。
黃少谷近日在臉書透露自己最近工作又多了許多「角色」：「有的時候我是演員、有的時候我是司機，最近我是工作人員⋯。」男星劉至翰也在底下留言大讚：「各種角色都能應付自如」，他則回應「謝謝哥」。
發文一出，許多網友紛紛好奇他何時才能回歸《愛的榮耀》，黃少谷則表示：「不清楚」。此外，還有網友好奇問他是否有打算去餐廳打工駐唱？他則回說：「我已經不是歌手了。」
事實上，黃少谷曾坦言演藝圈的工作其實非常現實，因為無法保證能有穩定的收入，先前會利用拍戲空檔去跑計程車，加上不想浪費好不容易考到的計程車事業登記證，「我想我還是會繼續營業（此指開計程車）」。
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