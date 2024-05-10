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李多慧傳拍廣告「堅持站C位」遭換角 林襄救火曝心聲

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
近日傳出李多慧因為要求拍廣告時站C位而遭換角，由林襄接替拍廣告。圖／報系資料照
近日傳出李多慧因為要求拍廣告時站C位而遭換角，由林襄接替拍廣告。圖／報系資料照

韓籍啦啦隊女神李多慧今年轉戰味全龍隊當「小龍女」，屢傳爭議，近日遭爆廣告商找啦啦隊成員拍廣告，而李多慧堅持要站C位否則拒拍，讓廠商氣得直接換角，派了同隊成員林襄來幫忙。對此，李多慧的經紀人出面還原真相，而林襄也出面發聲。

據《中時新聞網》報導，李多慧的經紀公司回應，強調並非是李多慧爭C位，而是希望取消C位，李多慧也是在拍攝當天才知道被臨時換角。經紀公司當時建議，由於集體拍攝應該更公平，所以才建議能取消C位的編舞，當天會議李多慧沒有參加因此並不知情；隔日討論時，經紀公司再度向廣告公司提出建議，希望能取消C位的動線安排，廣告公司則回覆是因為廠商提出的條件，不能再變更。

李多慧經紀人表示，韓國經紀公司與台灣廣告商討論時，雙方利用LINE翻譯軟體溝通，猜測可能是溝通時出現誤會。

此外，林襄昨 （9）日也在IG上發布限時動態，並寫下：「江湖救急，臨時拍廣告只有一個晚上的時間練一隻舞，整個晚上都在做夢；而昨天傳出「C位」風波後，李多慧也在IG上貼出一張假裝憤怒的照片，讓人不禁聯想是否在回應該事件。

林襄昨天也在ig上發布訊息，透露自己出面救火拍廣告。圖/摘自IG
林襄昨天也在ig上發布訊息，透露自己出面救火拍廣告。圖/摘自IG

而昨天傳出「C位」風波後，李多慧也在IG上貼出一張假裝憤怒的照片，讓人不禁聯想是否在回應該事件。圖/摘自IG
而昨天傳出「C位」風波後，李多慧也在IG上貼出一張假裝憤怒的照片，讓人不禁聯想是否在回應該事件。圖/摘自IG

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